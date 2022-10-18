Рассказ про «Пионерский наш отряд»

В кинотеатре «Украина» открыта выставка, приуроченная к 100-летию пионерии и созданию в Севастополе первого пионерского отряда.

Посетителям показывают реликвии севастопольской пионерской организации, ее атрибутику, а также пионерскую форму, плакаты, открытки и фотографии из фондовой коллекции Музея обороны Севастополя, Севастопольского регионального отделения Российского движения школьников и Севастопольской пионерской организации.

Выставка будет открыта до 15 января 2023 г. Стоимость билетов: взрослый — 100 руб., детский — 50 руб.