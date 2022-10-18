Просят помочь расчистить устье реки Бельбек

В районе автомобильного моста в устье реки Бельбек в поселке Любимовка образовался затор из мусора. Севприроднадзор приглашает всех неравнодушных горожан 23 октября принять участие в субботнике, чтобы скопившийся мусор во время дождей не попал в море.

«Одна проблема: очистить реку вооружившись только перчатками и пакетами для мусора не получится. Глубина в устье по пояс. Поэтому просим принести для субботника: рыболовные костюмы, сапоги-болотники», — сообщили в пресс-службе Севприроднадзора.

Как уточнили в Севприроднадзоре, заявки на участие в акции уже поступают. Также помочь с очисткой русла попросили сообщество рыболовов, у которых есть необходимая экипировка.

Сбор волонтеров назначен на воскресенье, 23 октября, в 12 часов дня по координатам 44.667832, 33.559158. Кто хочет помочь в уборке или принести необходимый для нее инвентарь, можно зарегистрироваться по ссылке https://forms.yandex.ru/u/634d4c9bc417f30e54f33130/.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Севастополю сообщили, что чрезвычайное ведомство не планировало участвовать в этом субботнике и не получало уведомление.

«Вода России»

Экологический субботник состоится в рамках Всероссийской акции «Вода России», которая проводится Министерством природных ресурсов и экологии РФ уж девять лет подряд. Только за 2022 год в эко-субботниках поучаствовало более 1 млн 150 тысяч добровольцев, которые провели 20 тысяч мероприятий в 85 регионах России. Волонтерами было очищено более 10 тысяч водоёмов, а количество собранных в этом году отходов превышает 113 тысяч м³ – такой объем вмещают 150 тысяч мусорных контейнеров.