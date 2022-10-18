Объекты Нового Херсонеса озеленяют

Рядом с детскими центрами озеленители высаживают растения: 18 тысяч деревьев, кустарников, цветов. Среди них сосны Румелийские и горные (мугусы), несколько видов можжевельника, плакучие ивы, туи, сирень, клены, магнолии, кизильник, барбарис. Все растения выращены специально для этого проекта. Саженцы привезены из питомников Тулы, Санкт-Петербурга и Москвы. Всего у «Детского художественно-эстетического центра» и филиала «Артека» — «Корсунь» в скором времени зацветут около 60 видов зеленых насаждений.

По словам специалиста по озеленению Дмитрия Перминова, территорию озеленяют большим ассортиментом растений, многие из которых даже не представлены в Крыму.

«Когда завершатся работы, здесь будут пышные цветущие клумбы и большие деревья. Для ухода за ними запроектирована система автоматического полива. План посадки совместно разрабатывали дендрологи, архитекторы и дизайнеры. На фоне фасада здания все это будет гармонично и интересно смотреться», — приводит слова специалиста пресс-служба Военно-строительной компании МО РФ.

Работы по благоустройству территории вышли на финишную прямую. Установлена чаша фонтана из натурального камня, выложены пешеходные дорожки, обустроены подъездные пути, возведен монолитный забор с коваными элементами.

Возведение музеев, волонтерского и археологического центров, ремесленных мастерских и других образовательных, научных и досуговых пространств на территории парка начнутся сразу после завершения археологических изысканий. Все работы планируют завершить до 2025 года.

Строительство историко-археологического парка в Севастополе ведется по поручению Президента России Владимира Путина, при финансовой и организационной поддержке фонда «Моя история», с благословения Патриаршего совета по культуре Московского Патриархата.