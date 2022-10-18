Наметился прогресс в благоустройстве Максимовой дачи

В этом году Севнаследие планирует провести историко-культурную экспертизу объекта, а ДИЗО — разобраться с частной собственностью, обнаруженной на территории исторической усадьбы.

Пятничные совещания

На ситуацию с замороженным благоустройством многострадальной Максимовой дачи в Хомутовой балке на заседании Законодательного собрания Севастополя обратил внимание депутат Вячеслав Горелов. Он попросил директора департамента культуры Ирину Романец, докладывающую о деятельности своего ведомства, рассказать, как обстоят дела с реставрацией ландшафтного парка.

Та сообщила, что еженедельно по пятницам по вопросу Максимовой дачи у заместителя губернатора Николая Гордюшина проходят совещания. Кроме того департамент по имущественным отношениям занимается изъятием-выкупом двух участков, ставших препятствием к реализации проекта в заповедной зоне. И самое главное, сотрудники департамента культуры наконец-то разработали концепцию реконструкции Максимовой дачи.

— Координатор по этому вопросу у нас Вячеслав [Николай прим. ред] Гордюшин. Мы каждую неделю собираемся по пятницам по Максимовой даче. Во-первых, дано поручение ДИЗО об этих спорных двух участках, где у нас пчеловодческое хозяйство и строение, в котором проживают люди, — сообщила И.Романец.

По ее словам, на сегодняшний момент «идет стадия оценки ситуации, то есть выноса данного вопроса через выкуп частных земельных участков». Кроме того, департамент культуры занимается разработкой концепции проекта.

— Мы подали свои предложения о том, как на наш взгляд должна быть использована и дальше получить развитие эта территория — отметила директор департамента.

Очередные 80 миллионов

На проблемы с сохранением парка обратила внимание праправнучка создателя Максимовой дачи Екатерина Морозова. Она предоставила в редакцию «Севастопольской газеты» большой объем ее личной переписки с правительством Севастополя по поводу реконструкции усадьбы.

Из ответа заместителя губернатора Сергея Толмачева от 7 августа 2022 года следует, что заключенный в 2018 году контракт на 50 млн рублей между Единой дирекцией капитального строительства Севастополя и ООО «ГУАР» на выполнение проектно-изыскательских работ по восстановлению Максимовой дачи, был расторгнут. Оказалось, что на заповедной территории обнаружили объекты капитального строительства, которые не были отражены в градостроительном плане, а также земельный участок, зарегистрированный за собственником в 2019 году.

Замгубернатора в письме заверял Е.Морозову, что очередные 80 миллионов рублей на перепроектирование проекта теперь запланированы на 2026 год. Из его ответа также следует, что Севнаследием в июне 2022 года был заключен контракт на проведение государственной историко-культурной экспертизы объекта культурного наследия «Комплекс усадьбы Максимова дача» и до конца года она должена завершиться. А пока суть до дела, усадьбу от полного разрушения будут поддерживать мелким ремонтом и обрезкой усохших кустов и деревьев.

История вопроса

«Максимова дача» была определена действующим ландшафтным природным парком регионального значения и особо охраняемой природной территорией в 2013 году.

В 2018 — объект был включен в ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя до 2020 года». Тогда же печально известная компания из Санкт-Петербурга «Гуар» выиграла 50 миллионный тендер на проведение проектно-изыскательских работ. Работу над проектом планировали завершить к 1 декабря 2019 года.

Параллельно с проведением аукциона на инвестиционном портале Севастополя появился проект уже на строительные работы на Максимовой даче, который оценивался в 668 миллионов рублей. Даже успели провести общественные обсуждения проекта концепции реставрации парка. Начать реставрацию должны были в 2020 году, но выяснилось, что проект не просто имеет неточности, а не соответствует действительности. На территории Максимовой дачи находятся жилые дома, а при археологических раскопках была найдена античная усадьба. В феврале 2021 года из-за банкротства подрядчика работы по реконструкции усадьбы были полностью остановлены.