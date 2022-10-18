На выставке показывают новые сокровища Херсонеса

Посетители могут ознакомиться с результатами масштабных археологических раскопок, проходящих в последние несколько лет на территории заповедника, прикоснуться к истории и культуре древнего города.

На выставке представлены образцы посуды и высокохудожественной греческой вазописи, украшения из камня, бронзы, стекла и кости, нумизматические и эпиграфические памятники. Удивительным образом сохранившиеся и тщательно отреставрированные кувшины, кубки, тарелки и кружки предстанут свидетелями давно ушедших эпох. Утонченные стеклянные бальзамарии – сосуды, применявшиеся для хранения парфюмерных масел, бусины, браслеты и кольца поведают, как жители города привносили красоту в повседневность. О похоронных обрядах херсонеситов расскажут многочисленные погребальные стелы и надгробия, среди которых можно увидеть захоронения знатных женщин, воинов и государственных мужей.

Комплексная археологическая экспедиция более года проводится на месте планируемого строительства историко-археологического парка Новый Херсонес. В ней принимают участие сотрудники Института истории материальной культуры РАН, музея-заповедника «Херсонес Таврический», Государственного Эрмитажа, Института археологии Крыма РАН, СевГУ и акционерного общества «Наследие Кубани». В ходе раскопок было обнаружено около двух миллионов артефактов. Самые интересные находки ученых с 1 октября экспонируются в малом зале Античной экспозиции.

Посетить выставку можно в любой день, кроме понедельника, с 9.00 до 17.00, она будет открыта до 29 января 2023 года.