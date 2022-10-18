Для экономического рывка рыбоконсервному заводу нужны деньги

Рыбоконсервный комбинат «Аквамарин» с рыбопромышленной выставки, которая с 21 по 23 сентября проходила в Петербурге, привез заказ на миллион банок консервов и полный портфель надежд.

В конце сентября девять севастопольских компаний рыбной отрасли представляли свою продукцию на отраслевой ежегодной выставке Global Fishery Forum & Seafood Expo Russia в Санкт-Петербурге. В их числе была команда рыбоконсервного комбината «Аквамарин». Об итогах поездки «Севастопольский газете» рассказал его директор Александр Бондарь.

Однозначно нужное мероприятие

Отраслевые выставки — это всегда полезные встречи, обмен мнениями, налаживание связей и подписание контрактов, уверен А.Бондарь.

По его словам, в рамках работы выставки удалось заключить важные для производства контракты на поставку балтийской и каспийской кильки. Кроме того были проведены переговоры с представителями Донецкой Народной Республики о поставках азовского бычка из района Новоазовска и Мариуполя. Сейчас представители донецкой стороны формируют предложения по их объемам и срокам.

В результате переговоров севастопольцы также увеличили заказ от своего основного заказчика — торгового дома «Вкусные консервы» на миллион банок.

— С торговым домом «Вкусные консервы» у нас постоянный контракт на размещение заказов, но ежемесячно мы подписываем соглашение на производственные объемы. Положительной новостью можно считать, что на ближайшие два месяца заказ на нашу продукцию был увеличен, — объясняет директор.

Работа с ритейлерами

Успехом А.Бондарь называл и состоявшиеся переговоры с группой компаний «Доброфлот» по будущему заказу томатной группы консервов.

Как известно, «Доброфлот» — крупнейший в стране производитель консервов натуральной и масляной группы, в то же самое время компания не является производителем консервов на томатной основе. Руководитель завода отметил, что на сегодняшний день с Доброфлотом ведутся переговоры о заключении контрактов. Работа в том же направлении ведется и с крупной торговой компанией «Спиро групп», являющейся поставщиком в торговую сеть «Светофоры», которая работает по всей Российской Федерации.

Рыбу вырастят сами

По словам А.Бондаря, результатом посещения выставки стали намерения по развитию на базе рыбоконсервного комплекса систем по выращиванию форели.

— Пока ведутся проектно-изыскательские работы по определению возможностей. Специалисты проводят расчет мощностей, которые необходимо задействовать. Достаточно ли у нас систем водообеспечения, водоснабжения, водоотведения, электричества и тепла для начала реализации подобного проекта, — рассказывает А.Бондарь.

Завод получил приглашения на вступление в Ассоциацию хозяйственных предприятий внутренних водоемов и аквакультур и в Российский аквакультурный альянс. Сотрудничество с этими организациями позволит объединить усилия по выращиванию рыбы на площадях севастопольского завода.

Модернизация холодильника

После выставки в план завода была вписана новая строка по реконструкции холодильного оборудования.

— Проект предварительно готов, обсуждаем детали. Объем реконструкции порядка шести миллионов рублей. Объемы холодильника — 1100 тонн. Уменьшение температуры позволит улучшить качество хранения рыбы. На сегодняшний момент температурный режим составляет -18°С. Мы хотим его поднять на три градуса, что в свою очередь увеличит сроки хранения рыбного сырья. Несмотря на то, что хранению подлежит замороженная рыба, в ней все равно происходят естественные биологические процессы: старение, окисление, — уточняет А.Бондарь.

На экспорт

На выставке также прошли переговоры с представителями азербайджанского и казахского бизнеса.

— Нам поступают предварительные предложения рассмотреть поставки консервов в Казахстан и Азербайджан. Мы изучаем их запросы. Буквально вчера разговаривали о поставках в Казахстан. Эта страна евразийского сообщества для нас интересна в первую очередь потому что не требует дополнительных затрат на аккредитацию в системе Роспотребнадзора для поставок в третьи страны.

Портфель надежд

С момента возвращения команды «Аквамарина» из северной столицы прошло две недели и говорить о практических результатах пока рано, все еще предстоит осмыслить, а предложения — проработать. По словам нашего собеседника уже на сегодняшний день потенциальным партнерам отправлены образцы продукции, обозначены ценовые показатели. Коллеги рассматривают вопросы соотношения цена-качество.

— С новыми партнерами работаем. Договоры еще не подписаны, но мы надеемся, что до конца октября мы их подпишем, — уверен А.Бондарь.

Новая продукция

Огромное внимание на выставке, по его словам, было уделено новой продукции завода — консервов из черноморского сырья: барабули, окуня и ставриды. У всех заинтересованных участников была возможность продегустировать товар.

У компании «Аквамарин» подписаны договоры с севастопольскими рыбодобывающими компаниями на покупку барабули, окуня (смариды) и ставриды. Поэтому производители консервов с нетерпением ждут начала черноморской путины.

По мнению А.Бондаря, ставрида — крайне перспективна для производства консервов. Ее добывают порядка трех тысяч тонн в течение года. При этом производство консервов из этой рыбы в настоящий момент незначительно. В украинский период существования завода вид таких консервов в Россию не поставлялся, поэтому для рынка и потребителя – это абсолютно новый перспективный вид продукции.

Нужны деньги!

На вопрос, что необходимо предприятию, чтобы заработать в полную силу, директор ответил однозначно: «Для прорыва нужны деньги! Только деньги!»

— Для того, чтобы иметь возможность закладываться по сырью хотя бы на полгода. Иметь возможность производить продукцию не только под заказ, но и под собственной торговой маркой и реализовывать ее через свои сети — на все это нужны оборотные средства, — говорит А.Бондарь.

По его информации, рыбоконсервный комбинат «Аквамарин» в текущем году просил у правительства Севастополя субсидию на развитие производства в размере 30 миллионов рублей, но смог получить только 2,5 млн.