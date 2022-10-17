Заблудившуюся любительницу грибов искали две сотни человек

В Крыму два дня более 200 человек искали по лесу женщину, которая ушла за грибами и заблудилась. К поискам были привлечены как профессиональные спасатели, так и добровольцы: сотрудники лесхоза и казаки.

Сообщение о том, что женщина ушла в лес в районе коттеджного поселка «Лесная поляна» в городе Старый Крым и долгое время не выходит на связь, поступило в МЧС вечером 14 октября.

В течение двух дней была обследована горно-лесная местность в районе сел Грушевка, Переваловка, Лесная поляна на площади 8 тысяч кв.м, от пгт Щебетовка в направлении Лесной поляны — еще 1,5 тысячи кв.м. Кроме того, спасатели проехали по автодорогам от села Грушевка до Старого Крыма и Судака и прошли 48 км.

Любительницу грибов удалось найти, в медицинской помощи она не нуждалась, сообщили в пресс-службе ГКУ РК «Крым Спас».