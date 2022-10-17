За пожелание смерти русским военным керчанке грозит до пяти лет лишения свободы

В Керчи задержали 30-летнюю крымчанку, которая через соцсети призывала к экстремизму и публиковала информацию, дискредитирующую российскую армию, сообщили в пресс-службе УФСБ России по Республике Крым.

«Установлено, что 30-летняя жительница Керчи опубликовала в групповом чате мессенджера Telegram текстовые комментарии, которые содержат призывы к осуществлению насильственных действий в отношении группы лиц, выделенной по признаку национальности (русских)», — заявили в пресс-службе.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело. Ей грозит до пяти лет лишения свободы. Кроме того, решается вопрос о привлечении ее к административной ответственности за дискредитацию Вооруженных сил РФ.

По информации сайта Kerch.com.ru, после теракта на Крымском мосту крымчанка активно выступала с одобрением действий Украины, высказывала пожелания смерти российским военным, участвующим в спецоперации. Дома у девушки нашли флаги США и Украины.