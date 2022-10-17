В Крыму увеличат взносы на капремонт

В Республике Крым увеличат на 41 копейку плату за капремонт в 2023 году. Тариф составит 7,21 рублей за квадратный метр. Соответствующий документ размещен на официальном сайте правительства республики.

«Установить на 2023 год минимальный размер ежемесячного взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Крым, в размере 7,21 руб. за один квадратный метр общей площади жилого (нежилого) помещения, принадлежащего собственнику такого помещения», – указано в тексте постановления.

В 2022 году крымчане платят за капремонт 6,80 рублей за квадратный метр. Рост тарифа не превысит 6%.

Подняли на 24%

В Севастополе 12 октября городские власти сообщили об увеличении тарифа за капремонт. Минимальный взнос в 2023 году будет равняться 11,98 рублям за квадратный метр. При этом в городском правительстве считают, что «экономический обоснованный взнос намного выше» и нужно стремиться именно к нему.

Обоснованный тариф, по мнению и.о. директора департамента городского хозяйства города Севастополя Николая Битосова должен быть установлен в размере 28,5 рублей.

В этом году севастопольцы платят за капремонт 9,65 рублей. Таким образом, за «квадрат» придется платить почти на четверть больше.