В 2023 году благоустроят еще семь территорий
На 168 млн рублей в 2023 году благоустроят семь территорий, сообщил 17 октября на аппаратном совещании в правительстве Севастополя глава горхоза Евгений Горлов.
По его информации, выделены 10,6 млн рублей на подготовку техзадания и проектирование. В этом году планируется выполнить проекты, чтобы в следующем приступить к реализации.
Все семь территории выбраны по результатам голосования граждан в рамках нацпроекта «Комфортная городская среда».
В числе выбранных участков:
— около дома на Степаняна, 7;
— по проспекту Генерала Острякова, 87;
— по улице Горпищенко, 4;
— около церкви в селе Дальнее;
— в Инкермане, в районе ул.Раенко, 1;
— благоустройство парка, посвященного 100-летию Качи;
— в Балаклаве, территория по ул.Новикова, 32.
Характеризуя перечисленные участки, Е.Горлов особо обратил внимание на последнюю из названных территорий.
Первый этап этой территории благоустроен в 2022 году и теперь стоит вопрос, как связать два участка сквера, который перерезает расположенный между ними жилой дом. При этом данная территория нуждается в проведении историко-культурной экспертизы, поскольку на этом месте обнаружена стоянка римских легионеров. Таким образом, проект должен быть отработан с департаментом охраны объектов культурного наследия.
— Это будет сложный проект, но в этом году нам нужно все сделать, — сказал Е.Горлов.
Он также доложил, что город заявился для участия в проекте «Малые города, исторические поселения». В качестве участника выдвинут объект благоустройства в поселке Сахарная Головка.
В рамках сотрудничества с Москвой будут выполнены два объекта — благоустройство сквера на площади Восставших, а также сквер на ул.Гагарина у знака Покорителям космоса. Оба объекта уже огорожены заборами. Сквер на пл.Восставших обещают завершить до конца года.