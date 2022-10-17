Сувениры из Крыма представят на всероссийском конкурсе

В Крыму впервые прошел региональный этап Всероссийского конкурса «Туристический сувенир». В списке лучших сувениров — варенье из инжира, сыр с лавандой, косметическая продукция, гамаки и бафы с видами полуострова.

В мероприятии приняли участие больше сотни мастеров и учреждений республики. Участники, занявшие первые три места в номинациях (а их около 12), поедут на финал конкурса, который пройдет 2-4 декабря в городе Киров, сообщается на сайте конкурса «Туристический сувенир».

Так, в номинации «Гастрономический сувенир» лучшими были названы подарочные наборы со сладостями компании «Заря», сыр с лавандой из Алушты и варенье «Инжир от Мамы Дёмы». В номинации «сувенир-игрушка» первые три места заняли мастера, создавшие пазлы, свистульку «Дельфин», текстильных чаек и семейство ялтинских ежиков.

Туристический портал Крыма Travel Crimea занял первое место в номинации «Линейка туристических сувениров региона». На конкурс была представлена серия сувениров: туристические гамаки, сделанные в Крыму, бафы с видами полуострова, портативные зарядные устройства в виде морской гальки.

Всероссийский конкурс «Туристический сувенир» существует уже восемь лет. Его отдельные отборочные этапы проходят во многих субъектах Российской Федерации.