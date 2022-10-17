Суд в Москве арестовал троих фигурантов по делу о теракте на Крымском мосту

Басманный суд Москвы арестовал Александра Былина, Олега Антипова и Дмитрия Тяжелых, обвиняемых по уголовному делу о теракте на Крымском мосту.

«Басманный районный суд Москвы рассмотрел ходатайства органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Былина А.Г., Антипова О.А. и Тяжелых Д.В., обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного пп. а, б, в ч.2 ст.205 («Террористический акт») УК РФ. Суд постановил избрать им меру пресечения в виде заключения под стражу до 8 декабря», — сообщили ТАСС в пресс-службе суда в понедельник, 17 октября.

Утром 8 октября на Крымском мосту был подорван грузовик, в результате чего загорелись цистерны соседнего грузового поезда. Погибли четыре человека, обрушились два пролета автомобильной части моста, идущей в сторону полуострова.

Ранее в пресс-службе Следственного комитета РФ сообщали, что в ходе расследования уголовного дела установлены 12 человек, которые имеют непосредственное отношение к совершению террористического акта. Киевский районный суд Симферополя арестовал на срок до 8 декабря пятерых подозреваемых в причастности к теракту.