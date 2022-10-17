Севастопольских курсантов учат стрелять в Симферополе

«Мы обучаем стрельбе и управлению огнем артиллерийской батареи курсантов пятого курса Нахимовского училища. Пятый курс — это, можно сказать, уже готовые офицеры. У нас они проходят дополнительную подготовку. Также важно отметить, что опытом с молодыми моряками делятся не только преподаватели Военного учебного центра, но и наши курсанты — они выступают руководителями на учебных точках», — начальник цикла, старший преподаватель ВУЦ КФУ Александр Рыбец.

По его словам, артиллеристы особенно востребованы сегодня, потому именно этот профиль стал темой обучения.

Подготовку последовательно проходят два взвода нахимовцев по 13 курсантов в каждом. В течение двух недель они живут в воинской части КФУ, осваивают теорию и приемы стрельбы, тренируются на актуальных орудиях, которые сегодня находятся в составе вооружения и применяются на фронте. Их учат определять дальность до цели и наводить оружие, управлять лазерной пушкой, разбирать и собирать стрелковое оружие, перемещаться по полю боя. Стрельбу и управление огнем практикуют как на настоящих орудиях, так и на электронных тренажерах. Кроме того, отрабатывают оказание первой помощи, сообщили в пресс-службе КФУ.

«Методика обучения мне понравилась, преподаватели довольно доходчиво все объясняют. Мы научились поражать цели при помощи артиллерийских батарей, корректировать огонь и подготавливать данные ля стрельбы. Это очень полезный опыт», — поделился младший сержант, курсант Нахимовского училища Артем Снаговский.

Первый взвод курсантов уже завершил обучение и сдал экзамен. Для аттестации они выполнили пять комплексных заданий, в числе которых поражение цели и огневая задача. А занятия второго взвода завершатся в конце октября.

Это не первый совместный проект КФУ и Нахимовского училища. Подобная программа уже проводилась в 2021 году. Следующую планируют на второй учебный семестр.