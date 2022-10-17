Подпорную стену на 4-й Бастионной обещают отремонтировать до конца года

Об этом 17 октября на аппаратном совещании в правительстве Севастополя заявил директор департамента городского хозяйства Евгений Горлов.

— Проект прошел экспертизу, в соответствии с необходимыми требованиями. До конца года мы на 4-й Бастионной закончим работы, уже приступили к реализации, — заверил Е.Горлов.

По его словам, сделали усиленными ленточную часть, основу, и сейчас уже подрядчик из тех очищенных камней, которые остались, восстанавливает в том же самом стиле, в котором был выполнен данный участок, отчитался Е.Горлов.

Напомним, что капитальный ремонт подпорной стены по улице 4-я Бастионная по первоначальным планам должен был завершиться до 1 октября 2022 года.