О готовности подвалов поручено отчитаться до конца недели

Департаменту общественной безопасности и горхозу поручено доложить о готовности подвалов (в качестве убежищ для граждан) многоквартирных домов до конца текущей недели.

Такое распоряжение губернатором Михаилом Развожаевым дано 17 октября на аппаратном совещании в правительстве Севастополя.

Он также поручил привлечь к этой работе общественные организации и представителей Общероссийского народного фронта (ОНФ).

– То, что в интернете выкладывают, по крайней мере, эти бумажные картинки... Я просил сделать их капитально и чтобы ветром не уносило с подъездов. Наклейки сделать какие-то нормальные, сейчас средства полиграфии позволяют сделать это централизованно, а не возлагать на управляющую компанию. Они не понимают серьезности всей этой работы или не умеют ничерта делать, – обратился к подчиненным глава города, приказав до конца недели детально разобраться в ситуации.

– Мне докладываете, что две тысячи подъездов приведено в порядок: все наклеено, ключи есть и так далее. В субботу я лично проеду по нескольким районам и посмотрю. Надеюсь, нам это не пригодится, но это должно быть готово, – сказал он.

Напомним, что в августе губернатор распорядился привести в порядок подвалы до отопительного сезона, в то время в городе часто срабатвывала система ПВО. Чиновники довольно скоро отчитались о выполнении работы, но на самом деле все свелось к расклеиванию на дверях подъездов бумажек с указанием номера квартиры, где находится ключ от подвала.

Причем, далеко не всегда эта информация соответствунт действительности, о чем жители стали активно писать в соцсетях, пеняя на формализм. Да и бумажки вскоре оказались сорваными – то ли ветром, то ли несознательными согражданами.