Можно проверить, кто вас везёт

Министерство транспорта Крыма запустило программный комплекс, с помощью которого можно своевременно получить сведения о легальности легкового такси. Информация обновляется каждый день.

По государственному регистрационному знаку транспортного средства теперь можно узнать статус разрешения на работу такси и срок его действия. Здесь же находится реестр всех перевозчиков и выданных разрешений на территории Республики Крым, сообщили в пресс-службе Министерства транспорта Крыма.

Проверить информацию можно на официальном сайте Минтранса РК по ссылке https://mtrans.rk.gov.ru/ru/structure/opendata.

Уточняется, что программный комплекс разработало ООО «Кубань-Информ-Холдинг-Юг». При этом между Крымом и Севастополем действует соглашение о взаимодействии в сфере организации перевозок пассажиров в такси.

Всего в Крыму зарегистрированы 383 перевозчика — это юридические лица и индивидуальные предприниматели. Разрешения действуют для 3755 автомобилей.

Для тех, кого интересует как получить разрешение на перевозку пассажиров легковым такси, Минтранс предлагает зайти на сайте mtrans.rk.gov.ru в раздел «Деятельность/Государственные услуги/ Перевозка пассажиров и багажа легковым такси». Там содержится вся необходимая информация о порядке выдачи разрешения. Телефон для консультации: +7(3652) 545-353 (в рабочие дни с 09.00 до 18.00 (с 13.00 до 14.00 перерыв).

Список есть

В Севастополе подобного программного комплекса нет и создавать его, по данным дептранса, «пока не планируется». Реестр выданных разрешений «на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси» существует в текстовом формате и размещен на сайте департамента в разделе «Таксомоторная деятельность»: https://dtdi.sev.gov.ru/.

Всего в списке значится 3579 выданных разрешений, внушительная часть из них уже аннулирована.

Как сообщили «Севастопольской газете» в департаменте транспорта, весной эти разрешения были продлены автоматически на один год «в качестве меры поддержки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».