Фавориты предстоящего биатлонного сезона у женщин

Новый сезон стартует в конце ноября в Финляндии, и уже сейчас можно делать прогнозы на победителя общего зачета.

В Кубке мира выступает много сильных спортсменок, но некоторые из них выделяются. Давайте перечислим основных фавориток и разберем шансы каждой из них.

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Претендентки на победу в общем зачете

Начнем с того, что сильнейшая биатлонистка постсоветского пространства, Динара Алимбекова, не сможет побороться за титул из-за отстранения белорусской сборной от международных стартов. Спортсменку отличает стабильность, а это важно для итогового успеха. Но в этом сезоне свой уровень она не покажет. Что касается тех, кто будет принимать участие, стоит выделить нескольких девушек.

• Марте Олсбю-Ройселанн — действующая победительница общего зачета выйдет в ранге главного фаворита. Ее отличает стабильность на огневом рубеже, хорошая скорость. За плечами 32-летней биатлонистки огромный опыт выступлений. Ее сильные стороны: психологическая устойчивость и хорошие кондиции на протяжении всего сезона. Она решила продолжить карьеру еще как минимум на год, и это хорошая новость для норвежских болельщиков.

• Ханна Эберг — представительница молодого поколения показывает внушительные результаты уже несколько сезонов, но не может сохранить стабильность на всех этапах. Ханне всего 26 лет, и она подходит к пику своей карьеры. Не исключено, что именно этот сезон станет прорывным. Главное — избежать болезней, из-за которых биатлонистка не может показывать все, на что способна.

• Эльвира Эберг — пожалуй, это первый биатлонный топ, в котором родные сёстры имеют сопоставимые шансы на итоговую победу. Эльвира удивила в прошлом сезоне своей скоростью, но её периодически подводила стрельба. Если ей удастся улучшить статистику на огневом рубеже, шансы на «Большой глобус» будут высокими.

• Тириль Экхофф — После шедеврального позапрошлого сезона ее ждал не лучший отрезок карьеры. В прошлом году Тириль пришлось бороться с болезнями, перепадами формы и психологическим выгоранием. Спортсменке 32, но она до сих пор одна из самых быстрых в пелотоне. Если Экхофф справится с проблемами, то ей по силам повторить успех сезона-2020/21.