Дорогу Мелитополь – Бердянск ремонтируют впервые за 30 лет

Капитальный ремонт участка трассы между Мелитополем и Бердянском позволил восстановить полноценное движение на маршруте из крымского Джанкоя до Таганрога в Ростовской области.

«Альтернативный маршрут из Джанкоя в Ростовскую область пройдет по территории Запорожской области. Путь в 387 км, проходящий через Мелитополь, Бердянск, Мариуполь и завершающийся в Таганроге Ростовской области, займет у водителей около семи часов», — говорится в сообщении в телеграм-канале администрации Запорожской области, которая находится в Мелитополе.

Открытие нового транзитного маршрута во многом стало возможным благодаря капитальному ремонту трассы Мелитополь – Бердянск. Эту дорогу не ремонтировали 30 лет. Уже уложено около 102 км нового покрытия. Асфальтобетон производят здесь же, в регионе, для этого запустили три стационарных завода.

Руководством нового российского региона запланирован ремонт до 573 км автодорог.

Альтернативная дорога в Крым

Утром 8 октября на Крымском мосту был совершен теракт: обрушились два пролета автомобильной части моста. Проезд частично восстановили, но для легкового транспорта. Грузовые автомобили переправляют паромами, работа которых зависит от погоды.

Большегрузам, едущим в Крым и из Крыма, рекомендовано воспользоваться альтернативным путем — дорогой через Бердянск и Мариуполь.