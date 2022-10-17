Доложили о стопроцентной готовности к отопительному сезону

– Мы подписали все акты по многоквартирным жилым домам. Теплоэнергетический комплекс готов на 100%, электроснабжение и электросетевые компании тоже готовы полностью, водоканальный комплекс также все акты принял. Город сегодня готов к пуску тепла на все 100%, – отрапортовал Е.Горлов.

На вопрос главы города, завершатся ли на этой неделе все необходимые испытания, глава горхоза ответил, что сейчас газовые котельные прогоняются полностью в тепловом режиме, на 60 котельных испытания уже завершены, до четверга они завершатся и на остальных котельных. Также подготавливают к испытаниям угольные котельные.

Е.Горлов получил распоряжение в четверг, после проведения всех испытаний, доложить о готовности начать отопительный сезон.

Между тем, в Крыму 17 октября отопительный сезон уже стартовал. Там начали с отопления социальных объектов, тепло стали подавать в помещения с температурой ниже 18 градусов. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов на своей странице в Fаcebook.