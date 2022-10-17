Четыре сквера благоустроили досрочно

Севастополь досрочно завершил реализацию программы 2022 года нацпроекта «Комфортная городская среда» текущего года, отчитался на аппаратном совещании в правительстве Севастополя 17 октября директор департамента городского хозяйства Евгений Горлов.

По его словам, в 2022 году удалось реализовать четыре проекта на сумму 168 млн рублей.

Так, на проспекте Генерала Острякова, 106 вместо разрушенной детской площадки 70-х годов сделали комплексное благоустройство, в том числе на прилегающей к скверу территории. В сквере появилась шахматная доска, теннисный стол и детские площадки с горками для детей в возрасте от 3-х до 12-и лет.

На проспекте Октябрьской Революции, 32 благоустроено 5 тысяч кв. метров прежде заброшенной территории. Выполнены комплексные мероприятия для детского досуга, а также устроен полноценный теннисный корт, футбольное поле и волейбольная площадка.

По словам Е.Горлова, осталось решить вопрос с передачей корта спортивной секции, поскольку для строительства теннисного корта были приглашены специалисты.

Сквер на ул.Федоровской устроен на ранее захламленной и к тому же заиленной территории.

— Мы очистили территорию от ила. Сейчас там все огорожено, есть теневые зоны, освещение, сформированы малые архитектурные формы, — доложил Е.Горлов.

Четвертой благоустроенной территорией назван сквер на улице Новикова, 30, к которой примыкает участок на Новикова, 32. Последний, по просьбе жителей приведут в порядок следующим этапом в 2023 году.

Е.Горлов также сообщил, что эксплуатировать все благоустроенные территории будет ГБУ «Парки и скверы».

Последнее губернатор Михаил Развожаев назвал очень важным, поскольку от горожан поступает много критики из-за отсутствия ухода за благоустроенными территориями, которые были переданы на баланс районов и за отсутствием должного ухода очень быстро меняли свою привлекательность.

На совещании также прозвучало, что поскольку все четыре проекта выполнены. принято решение начать реализовывать программу 2023 года.