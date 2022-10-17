Автобусы в Крым пошли по мосту

В ночь на 17 октября запустили автобусное движение в оба направления по мосту через Керченский пролив.

К утру по мосту проехали уже более 10 автобусов, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

Автобусы перед въездом на мост досматривают, на эту процедуру уходит до полутора часов.

В расписании на 17 октября еще семь автобусов: Севастополь – Астрахань, Херсон – Москва, Севастополь – Мытищи, Ялта – Адлер, Севастополь – Волгоград, Севастополь – Адлер, Евпатория – Пятигорск.

Пассажиры при желании могут воспользоваться катерами и паромами Керченской морской переправы.

«С начала работы Керченской паромной переправы в ночь на 9 октября по 7.00 17 октября через пролив в обе стороны перевезено, в общей сложности, 13 685 пассажиров и 4 437 единиц автотранспорта, преимущественно большегрузных, среднетоннажных грузовиков и автобусов», — говорится в сообщении Минтранса РФ.

С 9 октября через Керченский пролив пассажирскими судами было совершено девять рейсов, а четырьмя паромами в общей сложности — 116 круговых рейсов.

Теракт на Крымском мосту

Утром 8 октября на Крымском мосту был подорван грузовик, в результате чего загорелись цистерны соседнего грузового поезда. Погибли три человека. Обрушились два пролета автомобильной части моста, идущей в сторону полуострова. В связи с ЧП создана правительственная комиссия во главе с вице-премьером РФ М.Хуснуллиным. Железнодорожное движение по Крымскому мосту восстановлено к вечеру 8 октября, также частично возобновлено движение легковых автомобилей.