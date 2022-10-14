Здание первой горбольницы им. Н.И. Пирогова капитально отремонтируют

Единым подрядчиком на выполнение работ по ремонту административного здания городской больницы на площади Восставших определена севастопольская фирма ООО «Таврида-проект».

Согласно контракту, строители за 37 млн рублей в течение месяца, до 30 ноября, должны выполнить капитальный ремонт двухэтажного здания с цокольным этажом.

Проектной документацией предусмотрено устройство полов и потолков, замена проемов и окон, дверей и лестниц, ремонт фасада и входных групп, отделка помещений, замена всех инженерных коммуникаций, водоснабжение, канализация, отопления, электроэнергия, вентиляция, обустройство пожарной защиты, систем видеонаблюдения, связи, сигнализации, доступности инвалидов, благоустройство территории.



Заказчиком работ выступает Единая дирекция капитального строительства.