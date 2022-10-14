Запатентовали уникальную методику лечения хронического периодонтита

Учёные кафедры стоматологии и ортодонтии Медицинской академии КФУ разработали и запатентовали уникальную методику лечения хронического апикального периодонтита.

На сегодняшний день, это заболевание считается основной причиной утраты зубов у 40-50% взрослого населения России.

Методика позволяет лечить периодонтит без хирургического вмешательства. Структура костной ткани периодонта восстанавливается за счет введения в патологический очаг плазмы пациента. Это позволяет избежать аллергии и осложнений, сообщили в пресс-службе Крымского федерального университета.

«Методика успешно внедрена и применяется на базе стоматологического кабинета Клинического медицинского многопрофильного центра Святителя Луки КФУ», – рассказала руководитель стоматологического направления вуза Юлия Тофан.

По её словам, применение стандартного лечения хронического апикального периодонтита может длиться до полугода, в то время как разработанная учёными КФУ методика сокращает эти сроки до нескольких приёмов.

Хронический или острый апикальный периодонтит — это воспалительный процесс, протекающий в околокорневых тканях. Заболевание является осложнением кариеса, при котором происходит разрушение костных тканей вокруг верхушки зуба.