Высокий уровень террористической опасности продлили еще на 15 суток

Высокий («желтый») уровень террористической опасности на территории города Севастополя продлен до 28 октября 2022 года (до 18.00). Об этом сообщает пресс-служба правительства Севастополя.

Гражданам рекомендуется быть внимательными на объектах транспорта, в культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также при посещении образовательных учреждений.

При обнаружении бесхозной вещи в общественном транспорте, рекомендуют опросить находящихся рядом людей. Если хозяин не установлен, немедленно сообщить о находке водителю.

При обнаружении неизвестного предмета в подъезде своего дома необходимо опросить соседей на предмет принадлежности данного предмета. Если владелец не установлен, немедленно сообщить о находке в отделение полиции.

При обнаружении неизвестного предмета в учреждении, немедленно сообщить о находке администрации или охране.

Система обеспечения вызова экстренных оперативных служб – по единому номеру «112», работающему в круглосуточном режиме.

Ранее «жёлтый» уровень действовал в Севастополе до 13 октября.

Информация об отмене уровня террористической опасности будет доведена дополнительно.