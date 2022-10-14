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Высокий уровень террористической опасности продлили еще на 15 суток

Рябов Михаил

Высокий («желтый») уровень террористической опасности на территории города Севастополя продлен до 28 октября 2022 года (до 18.00). Об этом сообщает пресс-служба правительства Севастополя.

Гражданам рекомендуется быть внимательными на объектах транспорта, в культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также при посещении образовательных учреждений.

При обнаружении бесхозной вещи в общественном транспорте, рекомендуют опросить находящихся рядом людей. Если хозяин не установлен, немедленно сообщить о находке водителю.

При обнаружении неизвестного предмета в подъезде своего дома необходимо опросить соседей на предмет принадлежности данного предмета. Если владелец не установлен, немедленно сообщить о находке в отделение полиции.

При обнаружении неизвестного предмета в учреждении, немедленно сообщить о находке администрации или охране.

Система обеспечения вызова экстренных оперативных служб – по единому номеру «112», работающему в круглосуточном режиме.

Ранее «жёлтый» уровень действовал в Севастополе до 13 октября.

Информация об отмене уровня террористической опасности будет доведена дополнительно.