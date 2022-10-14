Троллейбус №7 будет ходить до Дергачей

Троллейбусный маршрут №7 по многочисленным просьбам пассажиров с 17 октября 2022 года на основании Распоряжения Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя частично продлили до поселка Дергачи.

Информация об этом размещена на официальном сайте ГУП «Севэлектроавтотранс им.А.С.Круподерова».

Как сообщили «Севастопольской газете» на самом предприятии, маршрут продлевается еще на 3 остановки, до пересечения улицы Горпищенко с Лабораторным шоссе.

Что касается термина «частично», то речь идет о том, что по продленному маршруту будут ездить не все, а только четыре машины.