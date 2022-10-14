Школьник задержан за покушение на убийство

Он подозревается в покушении на убийство, сообщает пресс-служба СУ СК по Крыму и Севастополю.

«Установлено, что днем 13 октября ученик 11 класса одной из школ города, затаивший некоторое время назад обиду на одноклассника, попытался выяснить с ним отношения, в результате чего несколько раз ударил сверстника принесенным с собой ножом в шею», – сообщили в Следкоме.

Пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в реанимацию. На данный момент состояние юноши стабилизировалось, угроза жизни отсутствует.

На место происшествия выехали самые опытные следователи и криминалисты. Был проведен осмотр места преступления, опрошены педагоги и ученики.

В отношении 16-летнего злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство».

Следствие готовится предъявить школьнику обвинение и выйти в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения на период предварительного следствия.

Также будет дана оценка обстановке в семье и воспитательному процессу. В прокуратуре Крыма уточнили, что совместно с работниками подразделений Следственного комитета РФ был установлен ряд нарушений при осуществлении пропускного режима в образовательном учреждении.

В настоящее время по результатам их рассмотрения возбуждено и расследуется уголовное дело о халатности.