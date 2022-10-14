Севастополь готов принять около тысячи человек из Херсонской области

Севастополь готов принять почти тысячу человек в случае их эвакуации из Херсонской области, но пока находится в резерве, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев ТАСС.

«Наш регион пока находится в резерве, по решению федерального руководства — жителей Херсонской области принимают организованно на материке и в Республике Крым. Мы заявили о готовности принять почти 1 000 человек, если возникнет такая необходимость. Размещать их сможем на базе детского лагеря „Ласпи“ и пансионата „Изумруд“, — сказал Развожаев.

Он уточнил, что представители регионального правительства находятся на связи с коллегами, город оказывает помощь тем, кто принимает жителей Херсонщины. Так, в пятницу утром из Севастополя был отправлен отряд вожатых — 40 человек из Севастопольского государственного университета, которые работали летом с детьми Донбасса и Северной Таврии во время вузовских программ в лагере «Горизонт». Сейчас они будут обеспечивать занятость детей, которые приехали из Херсонской области и находятся в детских лагерях в Республике Крым.

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в четверг обратился к руководству России с просьбой организовать выезд жителей в безопасные регионы из-за ежедневных ракетных ударов со стороны украинских войск.