Российских дальнобойщиков поддержат деньгами

Правительство Российской Федерации выделило более 1,6 млрд рублей на поддержку российских дальнобойщиков, у которых были конфискованы автомобили на Украине.

Распоряжение, подписанное Председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным, датировано 8 октября.

– Выделенное финансирование позволит перевозчикам восстановить парк автомобилей, сохранить рабочие места и продолжить оказывать услуги по перевозке товаров, – говорится в документе.

Там же сообщается, что всего на территории Украины конфискованы или до сих пор остаются задержанными 139 российских грузовиков и 128 полуприцепов. Стандартные условия страхования транспортных средств и их грузов по КАСКО не предусматривают возможности компенсировать страхователям ущерб, причиненный из-за военных мероприятий.

Оказать поддержку пострадавшим автоперевозчикам М.Мишустин поручил по итогам заседания президиума Правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций, состоявшегося 29 августа.