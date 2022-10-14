Ремонт Крымского моста поручено завершить к июлю 2023 года

Правительство РФ поручило подрядчику завершить ремонтно-восстановительные работы на Крымском мосту до июля 2023 года.

Соответствующее распоряжение за подписью премьер-министра Михаила Мишустина опубликовано на официальном интернет – портале правовой информации.

Восстановлением транспортной и инженерной инфраструктуры займется ООО "Нижнеангарсктрансстрой", оно будет выбрано единственным исполнителем работ по заказу ФКУ "Управление федеральных автодорог Тамань" Росавтодора, следует из документа.

Напомним, утром 8 октября на автомобильной части Крымского моста произошел подрыв грузового автомобиля, после этого загорелись топливные цистерны железнодорожного состава.

Обрушились два пролета автомобильного полотна ветки, которая идет из Краснодара в Керчь. Автомобильная нитка из Керчи на Тамань уцелела.