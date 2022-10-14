Программа по догазификации – на грани срыва

Прокуратура Севастополя потребовала от городского правительства не допустить срыва программы по догазификации.

Предполагается, что 18 тысяч домовладений должны быть подключены к газоснабжению на общую сумму 2 млрд рублей. Но по факту, на данный момент подключены только 212 домов, сообщает пресс-служба прокуратуры Севастополя.

«В настоящее время поступило 2989 заявок на подключение к сетям газораспределения в рамках догазификации. Заключено 428 договоров на технологическое присоединение, еще 796 заявлений находятся на рассмотрении», – уточнили в пресс-службе прокуратуры.

Между тем, этой теме было посвящено и заседание постоянного комитета по городскому хозяйству Законодательного собрания.

По словам главы комитета депутата Вячеслава Камзолова, некоторые собственники земельных участков не могут оформить ее в собственность. Такая проблема, в частности, возникла в Орлиновском муниципальном округе.

«Причиной отказов становится расположение участков в зоне многоэтажной жилой застройки, частично в зоне незастроенных территорий, в зоне природно-заповедного фонда, а также в охранной зоне газопровода и системы электросетевого хозяйства, а также отсутствие правоустанавливающих документов на дома», – пояснил Вячеслав Камзолов.

Естественно, такие участки невозможно включить в план по догазификации, но их довольно много. Так, из 20 тысяч потенциальных заявок подано около 1,2 тысячи.

В итоге, парламентарии постановили, что решать задачу будут комплексно, с привлечением профильных департаментов и служб.

Напомним, что программа по догазификации – это бесплатное строительство региональным оператором газопровода до границы земельного участка индивидуального жилого дома в газифицированном населенном пункте.

При этом, внутри участка собственнику нужно самостоятельно обеспечить подключение к газу. Техническое подключение в Севастополе тоже бесплатное.

Тем не менее, для некоторых стоимость прокладки труб по территории участка выходит в «кругленькую сумму», это еще одна из причин, почему программа по догазификации на сегодняшний день проходит не слишком успешно.