При строительстве дорог в 5-м микрорайоне выявлены нарушения

Прокуратура Гагаринского района выявила нарушения при строительстве дорог в пятом микрорайоне.

Зафиксированы отсутствие разметки, дефекты покрытия, не вовремя вывезенный строительный мусор. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Севастополя.

Так, при строительстве детского сада на улице Шевченко не были ограждены места строительства, не организован сбор, вывоз и размещение отходов, допущено загрязнение территории.

Эти нарушения были устранены после внесения представления ГКУ «Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя». Виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

«Помимо этого, проверкой установлено, что на проезде Тараса Шевченко – Александра Маринеско, от дома № 23А до дома № 18, отсутствует горизонтальная дорожная разметка. В той же местности нарушена целостность металлического барьерного ограждения»,- сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя.

Также на территории Гагаринского района во время проверки были выявлены «дорожные участки, на пешеходных путях которых отсутствуют плавные съезды с тротуаров» для малобильных горожан.

Кроме Дирекции, представление было внесено и ГКУ «Севастопольский автодор».