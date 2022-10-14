Определили объединенную зону охраны ОКН по улице Гоголя

Определена градостроительная и хозяйственная деятельность в объединенной зоне охраны объектов культурного наследия на улице Гоголя.

Соответствующее постановление принято 12 октября на заседании правительства Севастополя.

Ограничения включают капитальное строительство, реконструкцию, озеленение, освещение, прокладку коммуникаций и т.д..

В частности, регламентированы ограничения около 11 зданий по улице Гоголя (жилые дома №3,6,7,8,10), здания учебных корпусов Судостроительного техникума по адресу по ул Гоголя, 22,24, 27, 35, а также здание Римско-католического костела по улице Шмидта,1. Это будет объединенная зона охраны.

– Предлагаемый проект разработан в отношении 11 объектов культурного наследия регионального значения. Инициирование этих постановлений направлено одновременно одновременно на обеспечение сохранности объектов культурного наследия в их исторической градостроительной среде, – представила проект документа начальник Управления охраны объектов культурного наследия Ирина Масликова.

По словам чиновницы, в отношении объединенной зоны проведена государственная историко-культурная экспертиза и разработаны требования к режиму использования земель в границах территориальных зон.

Так, запрещается изменение системы озеленения вдоль улицы Гоголя (однорядные и двухрядные аллейные посадки), устройство новых ограждений вдоль улицы Гоголя и Шмидта, за исключением технического ограждения газонов и посадок высотой не выше полуметра.

Разрешается строительство объектов капитального строительства и возведение не капитальных зданий, строений и сооружений в соответствие с градостроительными регламентами.

Разрешается демонтаж объектов капитального строительства, не являющихся объектами культурного наследия и историческими зданиями.

В рамках проекта устанавливается перечень исторических зданий, которые не являются самостоятельными ОКН, но подлежат сохранению — по улице Гоголя №5,11,13,37 и по улице Балаклавской,6 и 8.

И.Масликова также сообщила о разрешении проведения работ по сохранению и регенерации градостроительной и природной среды, в том числе благоустройства, ремонта, реконструкции и устройства инженерных сетей наружного освещения и малых архитектурных форм.

В рамках единой зоны регулирования застройки предусмотрено две подзоны, которые, в свою очередь, делятся на несколько участков.

Высотность строительства объектов капитального строительства определена, исходя из ландшафтно-визуального анализа и варьируется от 12 до 20 метров.

Установлены требования к остеклению и конфигурации кровли новых объектов капитального строительства.

Режим использования земель и требований градостроительного регламента в границах объединенной зоны охраны ОКН не применяется к правоотношениям, связанным со строительством и реконструкцией объектов капитального строительства, возникшим на основании разрешений на строительство, которые выданы в установленным законом порядке до вступления в силу настоящих требований.

Также в границах данных зон предусматривается реконструкция объектов капитального строительства в существующих параметрах, если они не превышают высотность, установленную проектом.