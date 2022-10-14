Гости полуострова оставляли щедрые чаевые в кафе и ресторанах

Сотрудники кафе и ресторанов в Крыму и Краснодарском крае за 2,5 месяца с момента запуска сервиса электронных чаевых получили от посетителей более 2 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе РНКБ.

Сумма самых щедрых безналичных чаевых составила восемь тысяч рублей.

Безналичные чаевые клиенты чаще всего оставляют сотрудникам кафе и ресторанов в Ялте, Симферополе, Севастополе. По данным РНКБ, с июля этого года этой услугой воспользовались около 12 тысяч раз, при этом средний чек составил около 170 рублей.

Были чаевые в размере четырех и шести тысяч рублей. В Крыму к сервису РНКБ и платежной системе «Мир» уже подключены около 400 заведений общественного питания.

Теперь клиенты кафе и ресторанов могут объединить оплату счёта и чаевые официанту в одном платеже, переведя деньги на личную карту сотрудника заведения.