Географические знания предлагают проверить диктантом

30 октября в шатре в Саду миниатюр музея-заповедника Херсонес Таврический во второй раз пройдёт «Географический диктант». Об этом сообщает пресс-служба музея.

Напоминается, что данная просветительская акция проводится Русским географическим обществом с 2015 года.

Для участия в мероприятии необходимо предварительно зарегистрироваться по номерам +7 (8692) 45-50-07 (добав. номер 2304), +7 918 071-90-90 или по электронной почте vgromova@chersonesos-sev.ru, с указанием ФИО и контактного телефона.

Акция запланирована по следующему плану:

11.00 – 12.00 – сбор, регистрация участников и выдача бланков для написания Диктанта;

12.00 – 12.15 –приветственное слово, инструктаж по заполнению бланков;

12.15 – 13:00 – написание Диктанта;

13:00 – 13:10 – сбор заполненных бланков, выдача свидетельств участникам мероприятия;

13:20 – закрытие площадки.

Организаторы обещают беспрепятственно пропускать участников мероприятия через центральный вход в музей-заповедник.

Подробности проведения «Географического диктанта ‒ 2022» – на официальном сайте организатора (http://dictant.rgo.ru).