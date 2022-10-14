Девять учеников заболели менингитом

В севастопольской средней школе №14 девять школьников заболели менингитом. Информация появилась на странице департамента образования и науки в Телеграм-канале.

Заболевшие школьники учатся в разных классах.

«Это 1% от количества учеников школы. Проводятся все профилактические мероприятия, предусмотренные в период подъема заболеваемости ОРВИ. Отметим, что 1 % заболевших – не классифицируется Роспотребнадзором как вспышка заболевания. Профильное федеральное ведомство вместе с департаментом держит ситуацию под контролем», – сообщил департамент образования Севастополя в Telegram-канале.

В самой школе «Севастопольской газете» ситуацию пока не прокомментировали и попросили перезвонить, так как в учебное заведение приехал с проверкой Роспотребнадзор.