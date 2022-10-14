Арестованы пятеро подозреваемых в причастности к теракту на Крымском мосту

Киевский районный суд Симферополя арестовал до 8 декабря пятерых подозреваемых в причастности к теракту на Крымском мосту, сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

«Пять фигурантов, которые находятся в статусе подозреваемых, по ходатайству следствия арестованы до 8 декабря», — сообщили в пресс-службе.

Ранее в пресс-службе Следственного комитета РФ сообщали, что в ходе расследования уголовного дела установлены 12 человек, которые имеют непосредственное отношение к совершению террористического акта на Крымском мосту.

Утром 8 октября на Крымском мосту был подорван грузовик, в результате чего загорелись цистерны соседнего грузового поезда. Погибли четыре человека. Обрушились два пролета автомобильной части моста, идущей в сторону полуострова. В связи с ЧП создана правительственная комиссия во главе с вице-премьером РФ Маратом Хуснуллиным. Железнодорожное движение по Крымскому мосту восстановлено, также частично возобновлено движение легковых автомобилей.