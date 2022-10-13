Записались в добровольцы через Госуслуги более 230 севастопольцев

Через портал «Госуслуги. Решаем вместе» заявки подали уже 232 севастопольца, которые решили добровольно участвовать в СВО.

Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.

«Также наши мужчины самостоятельно приходят в военкоматы. Вчера 11 из них уже отправились служить. Горжусь нашими добровольцами! Севастопольцы в очередной раз показывают свою суть: защищать свою Родину, свои семьи, русский язык — наши ценности», — написал М.Развожаев.

В среду, 12 октября, директор севастопольского департамента труда и социальной защиты населения Елена Сулягина сообщила, что для единовременных выплат в размере 200 тысяч рублей из регионального бюджета выделены средства для 364 мобилизованных.

Как сообщала в конце сентября «Севастопольская газета», по официальной информации «первая партия призванных в регионе в ходе частичной мобилизации военнослужащих (порядка 600 человек) направляется на полигоны Черноморского флота для проведения курса подготовки и боевого слаживания подразделений».