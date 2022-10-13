Вместо одного томографа закупили другой

ГКУ «Единая дирекция капитального строительства» разрешили изменить существенное условие государственного контракта на поставку и монтаж модульного здания для объекта быстровозводимого модульного здания для размещения компьютерного томографа. Распоряжение об этом принято 12 октября на заседании правительства Севастополя.

По словам директора департамента здравоохранения Виталия Денисова, томограф предназначен ГБУ «Городская больницы им.Н.Пирогова и должен быть установлен по адресу ул.Надеждинцев,15.

– В апреле этого года мы были уведомлены о том, что произошла замена аппарата, что вынудило нас проработать дополнительные объемы работ. С этим и связаны изменения со стоимостными и временными характеристиками контракта, – пояснил В.Денисов.

– Тот томограф, который планировался, закупить не удалось, по понятным причинам. Этот томограф имеет другие параметры, – дополнил сказанное губернатор Михаил Развожаев.