Власть против многоквартирной застройки территории завода «Парус»

Земельный участок, где расположен бывший комплекс приборостроительного завода «Парус» на Северной стороне Севастополя, должен развиваться как промышленная площадка.

Об этом на заседании Законодательного собрания сообщила заместитель губернатора Севастополя Мария Литовко.

Отвечая на вопросы парламентариев о развитии промышленных зон, она рассказала, что территория завод «Парус» находится в частной собственности, а инструменты, которые бы позволили национализировать эту территорию и развивать в сфере государственной политики, отсутствуют.

— Наша позиция однозначна — территория должна развивается как промышленная площадка. <...> Мы вели переговоры, чтобы инвестор одумался и сделал там хотя бы технопарк, — заявила М.Литовко.

Чиновница отметила, что в числе собственников земли там также зарегистрированы и физические лица, которым, по ее убеждению, собственник обещал построить коттеджи.

Возникшую ситуацию прокомментировал и спикер парламента Владимир Немцев. Он подтвердил, что частное лицо действительно хочет построить на данной территории многоквартирные дома с целью их последующей продажи.