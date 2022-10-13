Увеличено количество паромов через Керченский пролив

«Работают шесть паромов с сегодняшнего утра, ситуация выравнивается, у нас уже нет очередей малотоннажных [машин]», — сказал С. Брусаков.

Он уточнил, что сейчас очереди на переправу ждут порядка 700 грузовых автомобилей. В очереди уже нет малотоннажных автомобилей и пробок перед мостом уже нет.

Кроме того, глава города добавил, что количество конвоев для грузовиков из Крыма через новые регионы РФ будет увеличено до двух в сутки.

На Крымском мосту 8 октября был подорван грузовик, в результате чего загорелись цистерны соседнего грузового поезда. Погибли четыре человека. Обрушились три пролета автомобильной части моста. В связи с ЧП создана правительственная комиссия во главе с вице-премьером РФ Маратом Хуснуллиным. Железнодорожное движение по Крымскому мосту восстановлено, также частично возобновлено движение легковых автомобилей.