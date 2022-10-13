Посещение Панорамы и Диорамы должно быть бесплатным

Билеты в Панораму и Диораму слишком дорого обходятся посетителям этих государственных музеев.

Такое мнение 12 октября высказал депутат Законодательного собрания Василий Пархоменко, отреагировав на отчетный доклад начальника городского управления по туризму Ларисы Остапенко.

– У меня вызывает недоумение, почему мы платим значительные средства за посещение некоторых туристических объектов. Семья из трех-четырех человек должна заплатить несколько тысяч рублей, чтобы посетить такие музеи, которые сидят у нас на бюджете и полностью обеспечиваются финансированием. Правда, они в другом департаменте (в департаменте культуры – ред.) находятся. Я не знаю, правильно ли мы сделали, что разделили две эти отрасли, но Панорама и Диорама должны быть бесплатными для посещения, – считает В.Пархоменко.

В качестве положительного примера он привел Музейный комплекс «35-я Береговая батарея», где уже много лет туристов и жителей города принимают без всякой платы.

Оценивая прибыльность туризма для городского бюджета, В.Пархоменко сравнил эту отрасль с туризмом в Греции, там, по его информации, туристическая отрасль обеспечивает 30% валового продукта страны.

– Мы, конечно, не Греция, но, согласитесь, что-то греческое есть же у нас, – отметил В.Пархоменко, предложив руководству управления произвести полный подсчет доходов и расходов.

– Честно говоря, как-то стыдно становится, такое впечатление, что некоторые наши коллеги живут под лозунгом «Понты превыше всего!», а эффекта никакого! – эмоционально высказался депутат.

Он был разочарован приведенными в отчете чиновницы явно неполными цифрами, которые он назвал мизерными.