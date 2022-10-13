Первая «Ласточка» проехала по Крымскому мосту

Два электропоезда «Ласточка» начали курсировать между Керчью и Анапой по Крымскому мосту вместо рельсовых автобусов.

Время в пути составляет два с половиной часа, сообщили в пресс-службе Южной пригородной пассажирской компании (ЮППК).

Поезда повышенной комфортности будут курсировать пятивагонными составами класса «Комфорт» трижды в день: утром, днем и вечером. На неэлектрифицированном участке пути они будут следовать в паре с тепловозом.

В пресс-службе рассказали, что сегодня, 13 октября, в первом поезде проехало около ста пассажиров. Каждый рейс насчитывает 349 посадочных мест, общая пассажировместимость – до 1 тысячи человек.

Расписание поездов будет увязано с регулярным автобусным сообщением.

Со станции Южная Керчь поезда будут выезжать в 6:45 и в 19:16 и прибывать в Анапу в 8:39 и 21:10 соответственно. Со станции Керчь составы будут уходить в 14:42 и прибывать на кубанский курорт в 16:53.

В обратном направлении пригородные поезда будут отправляться в 9:18 и 19:50 и прибывать на станцию Южная Керчь в 11:08 и 18:40 соответственно.

Также из Анапы будет ходить поезд в 12:15 и прибывать на станцию Керчь в 14:27.

В ЮППК отметили, что для удобства пассажиров на станции Керчь-Южная будет организована удобная пересадка на рельсовые автобусы ЮППК, которые проследуют до Феодосии и в обратном направлении.