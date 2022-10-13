Ограничили провоз металлолома и кориандра через паромную переправу

В Крыму ввели временные ограничения на провоз ряда грузов через паромную переправу, под запрет попали металлолом, кориандр в мешках и томатная паста в бочках. Эти грузы рекомендовано перевозить по альтернативному сухопутному маршруту.

«Через паромную переправу временно ограничено перемещение следующих грузов: металлолом, крупногабаритные изделия из металла, кориандр в мешках, томатная паста в бочках», – сообщили в пресс-службе Минтранса Крыма.

Для водителей большегрузов на одной накопительной площадке в Керчи, расположенной на территории бывшего аэропорта, установили доску объявлений. Эти грузы в Крым из других регионов России и обратно рекомендуется перевозить по альтернативному сухопутному маршруту: ДНР – Запорожская область – Херсонская область (через Таганрог, Мариуполь и Мелитополь).

Как сообщили сегодня, 13 октября, в пресс-службе Министерства транспорта РФ, «в ночь на 9 октября и до 7 утра 13 октября через пролив в обе стороны перевезено, в общей сложности, 9 237 пассажиров и 1774 единицы автотранспортных средств, преимущественно – большегрузных и среднетоннажных грузовиков».

Возле паромной переправы для грузовиков организованы парковочные пространства как со стороны Крыма, так и стороны Краснодарского края: организовано горячее питание, работают полевые кухни, осуществляется раздача питьевой воды и сухих пайков. На площадках установлены биотуалеты, мусорные контейнеры, сформирован запас воды и продуктов.