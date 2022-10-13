На въезде в город опять установили блокпосты

Блокпосты установлены на съезде с трассы «Таврида» на дорогу к Севастополю с целью проверки документов автомобилей, которые движутся по направлению к городу.

Об этом сообщает пресс-служба правительства Севастополя, а также активно пишут пользователи соцсети. По их информации, ведется проверка документов, сверка номеров машин. Некоторых водителей просят открыть багажник.

Кроме блокпостовцев, на пунктах проверки присутствуют представители ДПС, а также вооруженные люди в военной форме.