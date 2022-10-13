Кабмин РФ выделит в 2022 году еще 1 млрд рублей на энергоинфраструктуру Крыма. Об этом 13 октября заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин.

Как сообщает ТАСС, Правительство РФ выделит дополнительно в этом году 1 млрд рублей на энергетическую инфраструктуру Крыма, в том числе на защищенность сетей.

Об этом премьер-министр Михаил Мишустин сообщил на заседании кабинета министров в четверг.

«В зоне особого внимания остается Крым. В конце августа на заседании президиума правительственной комиссии по повышению устойчивости экономики приняли решение дополнительно поддержать энергетическую инфраструктуру полуострова. На эти цели выделим российскому субъекту в текущем году еще 1 млрд рублей», — сказал Мишустин.

«Направим финансирование и на усиление защищенности сетевых и других объектов», — добавил он.

В документе говорится, что за счет выделеннфх средств планируется провести более тысячи м6е5роприятий по техническому обслуживанию и ремонту приборов, поддерживающих бесп6е5ребойную поставку электрическтва.

Финансирование также пойдетна устанвоку современных приборов учета, училение защищенности сетевых и других объектов,