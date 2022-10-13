Московские деньги освоены всего на 6%

Средства из межбюджетного трансферта, которые выделяет правительство Москвы Севастополю, за первое полугодие текущего года освоены всего на 6%. Как сообщил вице-губернатор Алексей Парикин, основная часть денег «будет осваиваться в третьем-четвертом квартале этого года».

А.Парикин отчитался перед депутатами Заксобрания за исполнение бюджета в первом полугодии текущего года. По его словам, исполнение расходной части бюджета сложилось в сумме 26,8 млрд рублей, уточненный годовой план исполнен на 38,4%.

Депутаты отметили невысокое освоение средств. Но по словам спикера парламента Владимира Немцева, это всего лишь «промежуточные итоги».

Зато исполнение кассового сбора выполнено даже с превышением: за отчетный период в доход бюджета города поступило 27,6 млрд рублей — на 1,8 млрд больше, чем за аналогичный период прошлого года. Таким образом, годовой план выполнен уже на 50,2 %. Таких показателей удалось достичь благодаря поступлению налога на доходы физических лиц (45% от собственных доходов города) и налогов на прибыль организаций.

Депутат Вячеслав Аксенов рассказал, что запаздывают корректировки государственных программ, сохраняются вопросы по здравоохранению и долгам за теплоснабжение. Но в целом, показатели по расходам и доходам выглядят значительно лучше, чем в прошлом году.