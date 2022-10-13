Минимальный взнос на капремонт вырос до 11.98 руб

Почти на четверть увеличится в 2023 году минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Севастополя.

Соответствующий документ принят 12 октября на заседании городского правительства.

— Проект постановления подготовлен с целью утверждения на 2023 год минимального взноса на капитальный ремонт, уплачиваемый собственниками помещений многоквартирных домов. Согласно данному проекту минимальный взнос будет равняться 11,98 рублей за квадратный метр, — представил проект документа и.о. директора департамента городского хозяйства города Севастополя Николай Битосов.

По его словам, принятие данного постановления позволит обеспечить финансовую устойчивость региональной программы.

На вопрос губернатора Михаила Развожаева, сколько же составляет экономически обоснованный тариф, Н.Битосов затруднился ответить. Однако с подсказки вспомнил.

— Экономический обоснованный взнос намного выше, поэтому мы сейчас перейдем к тому, чтобы подойти к экономически обоснованному в размере 28,5 рублей, — сказал он.

— До текущего периода были дополнительные субсидии на капитальный ремонт по программе сотрудничества с Москвой, — отреагировал М.Развожаев.

Напомним, что в 2021 году минимальный взнос на капремонт в Севастополе составлял 7,92 рубля за квадратный метр, но уже в этом году он был увеличен на 22% — до 9,65 рубля. А новое повышение будет еще большим — на 24%.