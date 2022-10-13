Контр-адмиралу Владимиру Истомину установили бюст
Бюст контр-адмиралу Владимиру Ивановичу Истомину установили по адресу улица Горпищенко, 2, у здания кадетского корпуса Следственного комитета.
Распоряжение об установке бюста принято 12 октября на заседании правительства Севастополя.
– В адрес департамента культуры Севастополя поступило на рассмотрение ходатайство севастопольского кадетского корпуса Следственного комитета Российской Федерации имени В.И.Истомина об установке монумента в честь контр-адмирала, героя Крымской войны Владимира Истомина, – сообщила на заседании директор департамента культуры Ирина Романец.
По ее словам, прежде была проведена большая научно-исследовательская работа, в которой приняли участие сами кадеты кадетского корпуса, и на конкурсе было определено, что именно имя этого великого героя будет присуждено кадетскому корпусу.
Как пояснила И.Романец, решение принято в соответствие с требованиями постановления правительства о порядке установки произведений монументального искусства и мемориальных досок на территории города Севастополя,
На заседании также было анонсировано открытие данного учебного заведения 13 октября.