Контр-адмиралу Владимиру Истомину установили бюст

Распоряжение об установке бюста принято 12 октября на заседании правительства Севастополя.

– В адрес департамента культуры Севастополя поступило на рассмотрение ходатайство севастопольского кадетского корпуса Следственного комитета Российской Федерации имени В.И.Истомина об установке монумента в честь контр-адмирала, героя Крымской войны Владимира Истомина, – сообщила на заседании директор департамента культуры Ирина Романец.

По ее словам, прежде была проведена большая научно-исследовательская работа, в которой приняли участие сами кадеты кадетского корпуса, и на конкурсе было определено, что именно имя этого великого героя будет присуждено кадетскому корпусу.

Как пояснила И.Романец, решение принято в соответствие с требованиями постановления правительства о порядке установки произведений монументального искусства и мемориальных досок на территории города Севастополя,

На заседании также было анонсировано открытие данного учебного заведения 13 октября.