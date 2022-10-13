Индустриальный парк «Гераклид» откроют в начале следующего года

Об этом сообщил директор департамента экономического развития города Денис Профатилов 12 октября на заседании Законодательного собрания Севастополя.

Он отметил, что часть проектной документации объекта пришлось переделывать.

– Требовалось внесение изменений в проектную документацию. Эта проектная документация была разработана и сегодня проходит утверждение в Главгосэкспертизе, – заявил чиновник.

Д.Профатилов подчеркнул, что в настоящее время строительно-монтажные работы на объекте продолжаются. Индустриальный парк разделен на три этапа. Первые два участка составляют 48 гектаров, большую площадь территории будущего парка. Судьба третьего участка, расположенного в районе мусоросжигательного завода, решится по выходу из Главгосэкспертизы документации на первые два этапа и оценки финансовых средств, которые потребуется на процесс рекультивации третьего и различных работ по вводу его в эксплуатацию.

— Мы будем смотреть, насколько эффективно дальше реализовывать и запускать в эксплуатацию этот этап, – сообщил директор департамента экономразвития.

По его словам, при отсутствии замечаний со стороны экспертизы, ввод в эксплуатацию первого и второго этапов ожидается уже в начале 2023 года.

Индустриальный парк «Гераклид» в Севастополе строится на трех земельных участках общей площадью около 78 гектаров недалеко от морского порта в Камышовой бухте и объездной дороги, которая является частью федеральной трассы «Таврида».

Резиденты смогут разместить там своё производство в рамках проекта Свободной экономической зоны. Подрядчик подготовит площадку и создаст для этого всю инженерную инфраструктуру. После ввода в эксплуатацию парка, он перейдет под управление АО «Корпорация развития Севастополя», которая проведёт конкурс среди потенциальных резидентов.

В настоящее время разместить производство выразили желание 39 потенциальных резидентов.