Грузовикам рекомендуют ехать из Крыма на материк через Мариуполь

Минтранс Республики Крым разъяснил маршруты следования грузового транспорта с полуострова в Ростовскую область организованной колонной по сухопутному коридору.

В связи с продолжительным временем ожидания на паромных переправах (не менее трех суток без учета погодных условий) водителям большегрузов рекомендуется воспользоваться альтернативным сухопутным коридором с выходом к г.Новоазовск Ростовской области. Ориентировочное время в пути от границы Крыма до г.Новоазовск Ростовской области составляет около семи часов (387 км).

Ежедневно формируется колонна для выезда из Крыма, сопровождаемая сотрудниками ГИБДД МВД. Колонна формируется в г.Керчь (старый аэропорт, Вокзальное шоссе, 140) и в с.Столбовое Джанкойского района (в районе ресторана «Чайка»).

Для регистрации в составе колонны необходимо обратиться по телефону: +7 (978) 199-26-34.

Колонна формируется в Керчи до 4 утра ежедневно. Для проезда через административную границу Республики Крым в составе сводной колонны, необходимо прибыть в с.Столбовое не позднее 6.00.

Как работает паромная переправа

На Крымском мосту 8 октября был подорван грузовик. Обрушились три пролета автомобильной части моста. В связи с ЧП создана правительственная комиссия, которая должна разработать план восстановления моста.

Движение транспорта было частично восстановлено для легковых автомобилей. Грузовики через Керченский пролив переправляют бесплатно паромами. Пропускную способность переправы ограничивает недостаток паромов и погодные условия.

При хорошей погоде делается шесть рейсов. Общая вместимость четырех паромов — 90 грузовиков.

Приоритет для прохождения переправы имеют грузовые машины, перевозящие социально значимые, медицинские грузы и скоропортящиеся товары.